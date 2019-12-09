شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى مطالبا بتقنين مراكز الدروس الخصوصية: مئات المليارات تضيع على الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب خالد فهمى، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بوضع استراتيجية عاجلة للتصدى للدروس الخصوصية، وتقنين وضع المراكز العاملة فى هذا الأمر، قائلا: "هناك مئات المليارات التى تضيع على الدولة لعدم هذه السانتر للضريبة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، المٌخصصة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتفويض وزير البترول بالبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى والبترول.

وقال فهمى، إن الشعب يستنزف فى الدروس الخصوصية، منتقدًا عدم وضع مخططات تفصيلة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، مضيفًا: "هناك نحو 24.5 مليون طالب وطالبة بالمراحل المختلفة، والجميع يحصل على هذه الدروس، فلا تعليم بالمدارس".

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وأضاف عضو مجلس النواب: "60% من دخول المواطنين البسطاء يذهب هباءً فى الدروس الخصوصية".

وفى سياق متصل، شهدت الجلسة العامة إحالة رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019 بشأن التعديل الثانى لاتفاق تنفيذ المنحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر2019.

كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019.