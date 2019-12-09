شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على 9 قوانين للبحث عن البترول والغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي 9 مشروعات قوانين بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية، نهائياً. وفي هذا الصدد نستعرض مشروعات القوانين الـ9 علي النحو الاتي : 1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد(EXXON MOBIL EGYPT (UPSTREAM) LIMITED) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط. 2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أوف شور) ليمتد (EXXON MOBIL EGYPT (OFF SHORE) LIMITED) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط. 3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة ديا نيل جي إم بي إتش (DEA NILE G.m.b.h.) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل. 4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد (BG DELTA LIMITED) وشركة بي إي سي إل (إيجبت) كوربوريشن ليمتد (PICL EGYPT CORPORATION LTD) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال سيدي جابر البحرية بالبحر المتوسط. 5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد (BG DELTA LIMITED) وشركة بي إي سي إل (إيجبت) كوربوريشن ليمتد (PICL EGYPT CORPORATION LTD) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفنار البحرية بالبحر المتوسط. Advertisements 6. و. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي إنترناشيونال ليمتد (PG INTERNATIONAL LIMITED) وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد (BP EXPLORATION DELTA LIMITED) لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 167 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط. 7. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في (SHELL EGYPT N.V) وشركة شل أوستريا جي إم بي إتش (SHELL AUSTRIA G.M.B.H) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية بدر-2 وبدر-17 بالصحراء الغربية. 8. حـ. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كنايس كوربوريشن إل دي سي (APACHE WEST KANAYIS CORPORATION LDC) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2014. 9. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كلابشة كوربوريشن إل دي سي (APACHE WEST KALABSHA CORPORATION LDC) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2014.

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