شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: "لو الوزراء مش عاوزين يشتغلوا هنشتغل احنا مجلس وحكومة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، طلبه للحكومة بعدم تصدير المشاكل، قائلا:"الفترة القادمة ستكون هناك انتخابات محليات ومجلسي الشيوخ والنواب، وهذه مؤسسات لا أريد أى خلل فى التضامن الاجتماعى". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم. Advertisements وتابع قائلا:" لو الحكومة ولم ترسل تصوراتها خلال 15 يوم عن الشهر العقارى سيفعل البرلمان القانون الذى سيفصلها عن وزارة العدل، وسيناقشه طبقا للمعايير القانونية والفنية"، مستطردا "مش هننتظر لو الوزراء مش عازوين يشتغلوا حنشتغل كمجلس وحكومة طالما مش عايزين والنواب لدينا يتوزعوا على المحليات".

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