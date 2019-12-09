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"دفاع النواب" تؤجل حسم تعديلات قانون الجنسية لحين تقدم الحكومة بمشروعها‎

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة  الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، تأجيل حسم مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر  من 60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام قانون منح الجنسية  لمزيد من الدراسة، لاسيما وأن الحكومة ستتقدم بمشروع متكامل.

 

وطالب النائب خالد حنفي، في مشروع القانون، بمنح الجنسية للزوجة في حالة وفاة الزوج دون الحصول علي  شرط موافقة وزارة الداخلية وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 15 ابريل الماضي.

 

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وقال اللواء ممدوح مقلد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ان الزوج كان يتم منح الجنسية له في حال زواجة من مصرية مباشرة وهو ما جعل النائب يتقدم بمشروع قانون لمنح الزوجة المتزوجة من مصري للجنسية ورات اللجنة تاجيل المشروع لمزيد من الدراسة.

 

 

 

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