شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" تؤجل حسم تعديلات قانون الجنسية لحين تقدم الحكومة بمشروعها والان مع تفاصيل الخبر
وطالب النائب خالد حنفي، في مشروع القانون، بمنح الجنسية للزوجة في حالة وفاة الزوج دون الحصول علي شرط موافقة وزارة الداخلية وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 15 ابريل الماضي.
وقال اللواء ممدوح مقلد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ان الزوج كان يتم منح الجنسية له في حال زواجة من مصرية مباشرة وهو ما جعل النائب يتقدم بمشروع قانون لمنح الزوجة المتزوجة من مصري للجنسية ورات اللجنة تاجيل المشروع لمزيد من الدراسة.
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