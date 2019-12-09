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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: أستطيع إجبار مجلس الوزراء على حضور الجلسات طبقا للدستور والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم ، والتي تشهد مناقشة 9 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، تعقيباً علي عدم حضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملاً : " لقد اخليت المقاعد المخصصة للوزراء لكي تصورها الصحافة، ويروا عدم حضور الوزراء".
وتابع عبد العال، أن رئيس مجلس الوزراء وجه كافة الوزراء بحضور جلسات البرلمان، مضيفاً " أستطيع أن أجبر مجلس الوزراء كاملاً بحضور الجلسة،طبقا للدستور،و ليس تعنتا، لكني أراعي الظروف".
ولفت عبد العال، إلي أن المعمول به في كافة المجالس التشريعية بالعالم هو حضور الوزراء جلسات البرلمان، ولا يعقد إجتماع مجلس الوزراء بالتزامن مع انعقاد البرلمان، متابعاً : " لا يحضر مساعدي الوزير بدونه إلا في حاله الضرورة".
فيما علق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بتأكيدة أن توجيهات الدكتور علي عبد العال، يتم تنفيذها، معتذراً عن عدم حضور وزير البترول والثروة المعدنية لعدم وجودة بالقاهرة، قائلا ً: الوزراء الموجودين بالقاهرة يحضرون الجلسات، وحرصاً فأنه تم إرسال كافة الفنين المخصتين بمناقشة الاتفاقيات ورئيس الشركة القابضة، وسنحرص علي أن تكون هذه هي المرة الأخيرة.
فعاد رئيس النواب ليمازح المستشار عمر مروان، بقوله : " أنا بشفق عليك، تتلقي النيران لوحدك"، ليرد الأخير " أنا في أمان وسط النواب، ونحترم توجيهات حضرتك، لا نكل من تنفيذ التعلميات"، ليعاود الدكتور علي عبد العال قائلا ً: لا تنكر " تركوك وحيدا "
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