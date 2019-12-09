شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد السيد الحسنى: محتاجين فلترة للحكومة.. ورئيس النواب: "متستعجلش عليها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد السيد الحسنى، عضو مجلس النواب، والمعروف إعلاميا بـ"نائب العجلة" أهمية وجود وزراء لديهم إرادة حقيقة لأحداث النهضة التى تنشدها القيادة السياسية، قائلا: "محتاجين فلترة للحكومة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، المٌخصصة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتفويض وزير البترول بالبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى والبترول، الأمر الذى علق علية رئيس النواب بقوله: "متستعجلش على الفلترة".

وقال الحسينى، " إذا كنا نعمل بمفهوم الفريق الواحد، فيجب على الوزراء النزول إلى الشارع للعمل على الأرض، لاسيما أن المواطن ينتظر الكثير من الحكومة".

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وفى السياق ذاته، اشاد النائب محمد السيد الحسينى، بتوجية الدكتور على عبد العال، رئيس النواب الحكومة بتقديم قانون بإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى، مشيراً إلى سعادة المواطنين بهذا القرار.

وكان الحسينى قد بدأ حديثة بقوله، " أنا بتكلم بلغة الكوره"، فعلق عليه رئيس النواب ممازحاً: "أنا معرفش فى لعب الكورة".