مصرع موظف بالسكك الحديدية صدمه قطار أثناء عبور المزلقان بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:
لقيَّ موظف بالسكة الحديد مصرعه، دهسا تحت عجلات القطار أثناء عبور مزلقان، في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الاثنين، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.
وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، وصول جثة أشلاء لشخص لقى مصرعه دهسا تحت عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان سكة حديد قرية أبيوها التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص.
انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن مصرع موظف بسكة حديد أبو قرقاص، وأنه أثناء عبور المتوفي المزلقان، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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