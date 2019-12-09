مصر تعزي جامبيا والسنغال في ضحايا قارب سواحل موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أعربت مصر عن خالص التعازي لدولتيّ جامبيا والسنغال في ضحايا حادث غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا؛ مما أسفر عن وفاة العشرات من المواطنين، مشددة على ضرورة مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية اقتصادياً واجتماعياً، من خلال التنمية الشاملة.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، تعازي جمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً لحكومتيّ وشعبيّ جامبيا والسنغال الأشقاء وأسر الضحايا..مؤكدا وقوف مصر بجانب جامبيا والسنغال لتجاوز تلك الأزمة الإنسانية.

ووقع حادث الغرق الأربعاء على مسافة 25 كم شمال مدينة نواذيبو قرب الحدود مع الصحراء الغربية، وفق ما أكد مصدر أمنى موريتانى، وأكد المصدر أن القارب اصطدم بصخرة فى البحر، وبدأت المياه بالدخول إليه وتفكك محركه، لم يكن من كانوا على متنه بعيدين جداً عن الشاطئ، لكن الأمواج القوية منعتهم من الوصول إلى الشاطئ، موضحا "لم يعد لديهم مواد معيشية، وأصيبوا بالجوع والبرد، ولذلك خرجوا وبدأوا بالسباحة.