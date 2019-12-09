محافظ المنيا يتفقد المنطقة الصناعية ويؤكد على حل مشاكل المستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، المنطقة الصناعية، وتابع سير العمل داخلها، وذلك لبحث المعوقات والتحديات التي تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل تلك المشكلات وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل المحافظة.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل من المهندس محمود سعد مدير جهاز المنطقة الصناعية حول المصانع العاملة بالمنطقة وأبرز الصناعات التي تقوم عليها، وتفقد عدد منها خلال جولته بالمعرض المقام داخل مقر الجهاز.

وأكد "القاضي"، حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم تلك المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

وتفقد المحافظ، مجمع صناعات مصر الخير للمنسوجات والذي تديره شركة جيزة لتنمية الصعيد، وتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، كما تفقد المحافظ شركة اسكوم لتصنيع الكربونات والتي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في مجال استخراج وتصنيع وإنتاج وتعبئة كربونات الكالسيوم والكيماويات، وتفقد أعمال إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمنفذ بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، على مساحة 85 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، ويضم 68 مصنعًا صغيرا لخدمة الشباب.

واستمع المحافظ، لشرح مفصل حول فرص العمل المتاحة داخل كل مصنع والقدرة الإنتاجية والطاقة الاستيعابية للمصانع وأبرز التحديات والمشكلات التي تواجه تلك المصانع.

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أوضح المحافظ أنه يتم دراسة كافة التحديات والمعوقات بالمنطقة والاستفادة من حجم وإمكانيات المنطقة الصناعية، التي تضم حوالي 450 مصنعًا منها 187 مصنعًا منتجًا، و141 مصنعا تحت الإنشاء، إلى جانب مصانع جاري اعداد مستندات لها واخرى متعثرة.

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