وزارة الداخليّة التركيّة تعلن ترحيل 11 إرهابيًّا فرنسيًّا إلى بلادهم

وكالات- أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم، الاثنين 9 ديسمبر 2019، ترحيل مقاتلين أجانب منتمين لتنظيم إرهابي، ويحملون الجنسية الفرنسية إلى بلادهم. وأوضحت الوزارة في بيان، أن عمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم مستمرة. وأضاف البيان أن السلطات التركية "رحّلت في هذا الإطار 11 إرهابيا أجنبيا يحمل الجنسية الفرنسية". Advertisements وسبق لمتحدث وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي أن أعلن، في 11 نوفمبر الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم. وقال وقتها إن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين أُلقِي القبض عليهم، إلى بلدانهم.

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