إيطاليا / زلزال في مدينة فلورنسا يعطّل شبكة القطارات الوطنيّة الإيطاليّة

وكالات - ضرب زلزال شمال فلورنسا صباح اليوم، الاثنين 9 ديسمبر 2019، وأدى إلى إلغاء رحلات قطارات أو تأخيرها لفترات طويلة ومنها القطارات السريعة على مستوى إيطاليا. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا ضرب منطقة جبال أبينين في وسط إيطاليا وبلغت شدته 4.8 نقطة. Advertisements وقالت وحدة هيئة السكك الحديدية الحكومية التي تدير شبكة القطارات في البلاد في بيان "حركة النقل توقفت كإجراء وقائي للسماح بفحص حالة البنية الأساسية". ويتعين على الشركة أن تجري فحوصا على خطوط السكك الحديدية في المنطقة إذا وقع زلزال تزيد قوته على أربع نقاط.

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