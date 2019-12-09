الاشتراكي النمساوي: خطة إصلاح الحزب تركز على تجاوز الأزمة المالية

أكدت باميلا راندي فاجنر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي (ثاني أكبر الأحزاب النمساوية) أن خطة إصلاح الحزب تعتمد على التغلب على الأزمة المالية الحالية وعلى تجديد الفكر وتطوير أداء الحزب.

وقالت فاجنر، في تصريحات لها اليوم الاثنين بمناسبة انعقاد اللجنة العامة للحزب، إنها سوف تقاتل من أجل إجراء إصلاحات سريعة وجوهرية في مسار الحزب السياسي بما

يتماشى مع خطة تحقيق مستقبل أفضل للحزب، مشيرة إلى أن اجتماع قيادات الحزب مهم للغاية اليوم ؛ لإجراء مناقشات موضوعية عن سبل النهوض بالحزب مرة أخرى بعد تراجع شعبيته وخسارته الانتخابات البرلمانية العامة والانتخابات البلدية في ولاية شتايرمارك.ومن جانب آخر، رد المدير الإداري للحزب كريستيان دويتش، في اجتماع اليوم، على الانتقادات الشديدة التي تعرض لها بسبب فصل أكثر من 20 موظفًا في الحزب وتخفيض الميزانية .. لافتا إلى سعيه لإصلاح الحزب ماليا على أساس اقتصادي مستقر حتى عام 2025 من خلال سداد كافة الديون المستحقة.ومن ناحيته، قال مايكل لودفيج حاكم العاصمة فيينا وأحد قيادات الحزب : "إن هناك دائمًا صعودا وهبوطا في السياسة ولدينا قدرة كبيرة على تحمل الأزمات وإدارتها على النحو الأمثل".