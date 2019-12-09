الولايات المتحدة تعيد مئات الألواح والكسر المسمارية للعراق

أعلنت وزارة الثقافة العراقية اليوم الاثنين، استعادة 387 لوحا وكسرا من مدونة ألواح بالخط المسماري من الولايات المتحدة.

وذكر بيان للوزارة أن "العراق استعاد 387 لوحا وكسرا من ألواح مدونة بالخط المسماري والتي

نقلها متحف جامعة بنسلفانيا الأمريكية أثناء حفرياته في مدينة أور سنة 1922 من أجل صيانتها لكنها بقيت في المتحف المذكور".

أضاف أن "الوزير عبد الأمير الحمداني

أجرى اتصالات مكثفة خلال الأشهر الماضية لاستعادة تلك الألواح حيث تم الاتفاق على استعادتها".

أشار إلى أن "السفارة العراقية في واشنطن تسلمت الألواح يوم الجمعة الماضي ليتم شحنها إلى بغداد مع آلاف القطع المستعادة والموجودة في عهدة السفارة العراقية وتسليمها إلى المتحف العراقي".