الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات الرد على اتفاق أنقرة مع حكومة "السراج"

أجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، مشاورات حول كيفية الرد على اتفاق "مثير للجدل" بين تركيا وحكومة فايز السراج في (طرابلس ) الليبية، في خطوة قد تسمح لتركيا بأن تصل إلى منطقة اقتصادية متنازع عليها عبر البحر المتوسط.
بالاتحاد الأوروبي - وفقًا لقناة "سكاي نيوز" عربية - في تصريح قبيل الاجتماع - إن الوزراء سيدرسون "مذكرة تفاهم" متفق عليها بين تركيا وحكومة السراج، تم نشرها فقط في الآونة الأخيرة.
قال جوزيف بوريل، مسئول السياسة الخارجية الجديد
ومن جهته وصف وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شالينبرج الأمر بأنه مثير للدهشة، متسائلًا بقوله " كيف قسموا البحر المتوسط فيما بينهما - في إشارة إلى حكومة السراج و(أنقرة) داعيًا إلى ضرورة بحث كيفية التعامل مع هذه التطورات.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، أن بلاده دائمًا مؤيد قوي لحكم القانون الدولي.. مشددًا على الوقوف بجانب اليونان ، ودعم القانون الدولي.
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