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تحطم طائرة صغيرة وسقوطها في فناء مبنى سكني بليتوانيا

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 سقطت طائرة رياضية صغيرة في فناء مبنى سكني، في منطقة كاونوس في ليتوانيا، ونجم عن تحطمها مقتل شخصين كانا على متنها.  

 

 قالت الشرطة، إن الطائرة كانت تقل طيارًا من أصحاب الخبرة الكبيرة، وهو فيكتوراس راموناس، وبرفقته أحد المتدربين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

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 أشارت الشرطة إلى أن الطائرة المنكوبة كانت من طراز Piper PA-30 Twin Comanche (طائرة رياضية خفيفة أمريكية الصنع تستخدم للتدريب أيضًا).

 

 أضافت الشرطة، أن الطيار من مواليد 1954، والطالب الذي برفقته من مواليد عام 1989.

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