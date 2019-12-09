قتلى في انفجار شاحنة مفخخة في موقع تابع للجيش الأفغاني

أعلن مسؤولون مقتل 10 أشخاص على الأقل، بعدما انفجرت شاحنة مفخخة تابعة لحركة طالبان في موقع تابع للجيش الأفغاني بإقليم هلمند جنوبي البلاد اليوم الاثنين.

ووقع الهجوم في حوالي الساعة العاشرة صباحا (0530 بتوقيت جرينتش) في منطقة "ناد علي". وقال حاكم المنطقة باريالاي نازاري، إن انتحارياً تابعاً لحركة طالبان فجر شاحنته التي كانت تعج بالمتفجرات، بالقرب من موقع تابع للجيش.

وأضاف أنه كانت هناك تقارير استخباراتية سابقة حول الهجوم، ولكن القوات الأفغانية لم تتمكن من منع وقوعه.

وأفاد نازاري بأنه قد تم تدمير منازل تابعة لمدنيين أيضاً بسبب الانفجار "القوي".

في الوقت نفسه، قال المستشاران المحليان، حياة الله مايار، وعطاء الله أفغان، إن هناك ما لا يقل عن ثمانية جنود بين القتلى.

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وقد نشر مكتب حاكم هلمند على موقع "فيسبوك" إن هناك طفل ورجل مسن قتلا أيضاً في الهجوم.

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