الديموقراطيون يترقبون قضية عزل ترامب خلال أيام

قال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي إن اللجنة قد تصوت على مواد مساءلة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وأضاف نادلر، وهو ديمقراطي، لشبكة تلفزيون (سي.إن.إن) إن ذلك "محتمل" مشيراً إلى أن هناك "الكثير الذي يتعين أخذه في الاعتبار" في تحديد أي التهم التي يمكن توجيهها للرئيس الجمهوري.

وبعد نحو شهرين من التحقيق في غرفة الكونجرس الأولى، ستبدأ اللجنة القضائية في المجلس خلال الأسبوع الجاري بصياغة لوائح الاتهام ضدّ ترامب.

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وينطلق ذلك الإثنين باستماعها إلى ممثلين عن الكتلتين الديموقراطية والجمهورية، لتقدّم كل منهما استنتاجاتها عن التحقيق.

وغرّد دونالد ترامب الأحد أنّ هذه الجلسة ستكون "زائفة".

وأطلق الديموقراطيون في نهاية سبتمبر إجراءات العزل بحق الرئيس الأميركي، مستندين إلى الغالبية التي يحوزون عليها في مجلس النواب. وجاء ذلك على خلفية التقارير عن أنّ ترامب طلب من أوكرانيا التحقيق حول جو بايدن الذي قد يكون منافساً له في الانتخابات الرئاسية.

ويعلن دونالد ترامب براءته في هذه القضية، كما أنّه يندد بما يصفه تحقيقا غير دستوري و"مهزلة".