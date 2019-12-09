كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يستعد للقاء وزير الخارجية الروسي غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة أنباء انترفاكس عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله إن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف سيلتقى بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال محادثاته مع نظيره الامريكى فى واشنطن يوم الثلاثاء.

تأتي زيارة لافروف إلى واشنطن لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة، والتوتر حول كل شيء بدءا من التدخل المزعوم في الانتخابات حتي الحروب في أوكرانيا وسوريا.

كما أن الوقت ينفد بالنسبة للجانبين للتوصل إلى اتفاق يحل محل أو يمدد معاهدة "ستارت" الخاصة بالأسلحة النووية الجديدة والتي من المقرر أن تنتهي في فبراير 2021.

عرض الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي على الولايات المتحدة تمديد الصفقة دون أي شروط مسبقة أو مزيد من المناقشة.

Advertisements

وأكدت وزارة الخارجية الروسية زيارة لافروف إلى واشنطن في بيان، ولم نشر إلى لقائه مع ترامب، لكن نقلت انترفاكس عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إنه سيعقد هذا الاجتماع.

ونقل عن المصدر قوله "نتوقع أن يستقبل (لافروف) (ترامب) وسيجري محادثات مع (بومبيو)". لم يكن هناك استجابة فورية من الولايات المتحدة.

قالت وكالات الاستخبارات الأمريكية إن روسيا تدخلت في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من أجل إمالة التصويت لصالح ترامب، ونفت موسكو أي تدخل.

