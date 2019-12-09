كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تطلب من مكاتب الدولة إزالة التكنولوجيا الأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر الحزب الشيوعي جميع المكاتب الحكومية لإزالة الأجهزة والبرمجيات الأجنبية في غضون ثلاث سنوات، وفاينانشال تايمز ذكرت، في خطوة قد تضر الشركات الكبرى في الولايات المتحدة بما في ذلك مايكروسوفت، وديل، واتش بي.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مذكرة من شركة السمسرة، إن هذه السياسة أطلق عليها اسم “3-5-2” لأن استبدال التكنولوجيا سيحدث بمعدل 30٪ في عام 2020، و50٪ في عام 2021، و20٪ في عام 2022. ويقدر المحللون أن هناك ما بين 20 و30 مليون قطعة من المعدات الأجنبية تحتاج إلى استبدال في الصين.

وقالت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز إن الأمر جاء من المكتب المركزي للحزب الشيوعي الصيني في وقت سابق من هذا العام. وعلى الرغم من أن التوجيه ليس عامًا، فقد أبلغت شركتان للأمن السيبراني وكالة فاينانشال تايمز أن عملاء حكومتهم وصفوا السياسة لهم.

وصرح نيل كامبلينغ، رئيس قسم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في ميرابو سيكيوريتيز، أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الصينية تهدف إلى الحماية من تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

وأضاف لـ "سي ان بي سي"، هذا شيء تبحثه الصين للتأكد من عدم تأثر العمليات الحكومية بالتوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

• تأثير الحرب التجارية

تأتي خطوة بكين على خلفية الحرب التجارية الأمريكية - الصينية المستمرة التي كانت فيها التكنولوجيا في المقدمة والوسط. وكانت شركات التكنولوجيا الصينية هدفًا للضغوط الأمريكية.

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وفي وقت سابق من هذا العام، تم وضع شركة "هواوي" في قائمة سوداء أمريكية تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة شبكات الاتصالات الصينية العملاقة.

وسعت واشنطن قائمتها السوداء في أكتوبر لتشمل عددًا من شركات المراقبة الصينية مثل هيكفيجن، إحدى أكبر الشركات في العالم لمثل هذه التكنولوجيا.

ويحظر بند من قوانين الولايات المتحدة يُعرف باسم قانون ترخيص الدفاع الوطني للوكالات الحكومية التنفيذية شراء أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تنتجها "هواوي" وشركة صينية أخرى "ZTE".

قد يُنظر إلى السياسة الأخيرة للصين باعتبارها واحدة من أكثر الخطوات المباشرة ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية خلال الحرب التجارية.

في حين تستخدم المكاتب الحكومية الصينية غالبًا أجهزة الكمبيوتر الصينية مثل ليونوفو، فإنها تقوم بتشغيل برامج "مايكروسوفت ويندوز" وقد تستخدم أيضًا أجهزة من "ديل"، و"أتش بي". ويعتمد التأثير على المفاوضات التجارية على الطريقة التي ”تستوعب” بها الولايات المتحدة تحركات الصين، وفقًا لما قاله نيك مارو، رائد التجارة العالمية في وحدة المعلومات الاقتصادية.

وتم منع الشركات الأمريكية مثل "جوجل"، و"الفيس بوك" من العمل في الصين لعدة سنوات.