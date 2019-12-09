كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي: تدخل الدول الأوروبية نوع جديد من الاحتلال (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن هناك تدخل في الشأن الداخلي العربي من قبل الدول الأوروبية باسم الديمقراطية ولكن وراء هذا التدخل أهداف سياسية اخري في الدول ل العربية.



وتابع خلال كلمته التي ألقاها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "لقد انتهينا من عصر الاحتلال الأوروبي ولكن نريد العودة اليه مرة أخري".