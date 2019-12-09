كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلمي: الإرهاب يشعل الفتنة الطائفية.. وجيش مصر نجح في التصدي له (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، علي ظاهرة الإرهاب بالوطن العربي، قائلا: هناك تعايش بين المسلمين والمسيحيين بالوطن العربي ولن ينجح الإرهاب رغم حرق الكثير من الكنائس المساجد.



وشدد السلمي، خلال كلمته بمحاضرته عن جور البرلمان العريي المنعقدة بمقر جامعه الدول العربية علي أن الإرهاب فشل في مصر بفضل جيشها وشعبها القوي، حيث قام الجيش العظيم بهزيمة الارهاب وتلك الهزيمة جعلت الارهاب يهزم في العالم العربي باكلمه وليس لمصر وحدها.