كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلمي: نسعى لإنشاء محكمة العدل العربية (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، علي أنه يعمل علي سرعة انشاء محكمة العدل العربية والتي ستعنل علي حل كثير من القضايا العربية.

وأشار إلى أن البرلمان العربي هو المؤسسة التشريعية والرقابية لجامعة الدول العربية، والتي تصل رسالة الشعوب العربية للعالم

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، انه تم انشاء لجنه فلسطين برئاسة رئاسته لكي تقوي وجودها، كما تم وضعنا خطة لدعم القضية الفلسطينية للتصدي لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، حول الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمه بالاحتلال.

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كما تم توجيهه رسائل مكتو بة للبرلمانات الاوروبية التي سبق لها الاعتراف بفلسطين

وتم ارسال مذكرى لجون بركاو رئيس مجلس العموم البريطانب وذلك لقيام رئيسة وزراء بريطانيا بتنظيم احتفاليه لمرور 100 عام على وعد بلفور.