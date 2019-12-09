كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين وزيلينسكي يعقدان القمة الأولى حول الصراع في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة محادثات رسمية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الصراع في شرق أوكرانيا اليوم الاثنين في قمة طال انتظارها في العاصمة الفرنسية باريس.

وليس من المتوقع التوصل إلى اتفاق سلام شامل من الاجتماع الذي عقد بعد ظهر اليوم - بوساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - لكن الدبلوماسيين يأملون في أن تساعد هذه التدريبات في تعزيز الثقة بين الرجلين.

وقُتل الآلاف وهرب مليون شخص من ديارهم منذ أن أطلقت الميليشيات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا طلبًا للاستقلال في عام 2014 في بداية الصراع الذي عمّق انقسام روسيا عن الغرب.

وسيطر الانفصاليون على منطقتي دونيتسك ولوهانسك بعد فترة وجيزة من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية.

وأكد الدبلوماسيون أن قضية القرم - وهي عملية مصادرة أعطت بوتين شعبية في الداخل ولكنها أدت إلى فرض عقوبات دولية - ليست مطروحة على القمة.

وأوضحت كييف تصميمها على عدم التخلي عن شبه الجزيرة، والتي لا يزال المجتمع الدولي يعتبرها جزءًا من أوكرانيا.

وأرسل الكرملين إشارات بأنه مستعد للعمل مع زيلينسكي، الذي وصفه بوتين بأنه "محبوب" و"صادق".

ولكن الرئيس الروسي أيضًا لن يرغب في العودة خالي الوفاض وسيضغط من أجل تخفيف العقوبات.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لمجموعة جريدة فونك قبل القمة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا، لإحراز تقدم في عملية السلام الأوكرانية، ووصف الصراع بأنه "جرح متقلب في أوروبا".

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وأشاد ماس بزيلينسكي لجلبه "قوة دفع جديدة" للمحادثات، مضيفًا "لإحراز تقدم في الخطوات الصعبة التالية، ويتعين على روسيا اتخاذ خطوة أيضًا".

وتشمل أهداف اجتماع الاثنين الموافقة على حل الميليشيات غير الشرعية، ورحيل المقاتلين الأجانب من دونيتسك ولوهانسك، وأوكرانيا التي استعادت السيطرة على حدودها مع روسيا، وفقًا لمصدر رئاسي فرنسي.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "لا تزال هناك مشكلة ثقة بين الطرفين. ويجب خلق هذا قبل أن نمضي قدمًا".

ويعد اجتماع اليوم الاثنين أول قمة من نوعها منذ ثلاث سنوات ويسعى إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة في مينسك في عام 2015 والتي دعت إلى سحب الأسلحة الثقيلة واستعادة سيطرة كييف على حدودها واستقلال ذاتي أوسع وإجراء انتخابات محلية.

وقال المصدر الرئاسي الفرنسي إن الحسابات الاستراتيجية التي وضعها بوتين ليست فقط هي التي أعاقت تنفيذ اتفاقيات مينسك ولكن أيضًا "الصعوبات في أوكرانيا بسبب الرأي العام والانقسامات والجرح الأساسي الذي تسببت فيه الحرب".

وتعتبر القمة حدثًا دقيقًا للغاية لجميع المعنيين، ولكن بشكل خاص بالنسبة إلى زيلينسكي، الذي يتعرض لضغوط كي لا يتنازل عن الكرملين.

وبالنسبة إلى ماكرون، تعتبر القمة محور السياسة الخارجية الجريئة التي يقودها على الرغم من المشكلات في المنزل، حيث كان عمال النقل مضربين لعدة أيام في نزاع حول إصلاحات التقاعد.

ولقد أوضح ماكرون، الذي صدم حلفاء الناتو هذا العام بإعلانه أن التحالف العسكري "ميت دماغيًا"، إيمانه بأن أوروبا تحتاج إلى شراكة استراتيجية مع روسيا.