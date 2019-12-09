كالتشيو ميركاتو: رونالدو نادم على الرحيل عن ريال مدريد

قال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أمس الأحد، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نادم على ترك ريال مدريد الإسباني، والانتقال إلى إيطاليا لمجاورة يوفنتوس.

وأضاف الموقع ذاته أن “رونالدو”، على الرغم من شعوره بالارتياح في اليوفي، إلا أنه لا يمر بأفضل حالاته عكس ما كان عليه في إسبانيا.

وأشار “كالشيو ميركاتو” إلى أن “الدون” اعترف للمقربين منه أنه نادم على قرار رحيله عن النادي الملكي، إذ يعتقد أنه كان سيفوز بالنسختين الأخيرتين للكرة الذهبية، لو استمر مع “الميرنغي”.

وانتقل رونالدو، البالغ من العمر 35 سنة، خلال الميركاتو الصيفي لعام 2018 من ريال مدريد إلى يوفنتوس، حيث حقق في أول موسم له مع “السيدة العجوز” كأس السوبر، والدوري الإيطاليين.