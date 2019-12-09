نهر أم الربيع يلفض جثة شاب مجهول الهوية ضواحي أزمور

لفظ نهر أم الربيع في مدينة أزمور جثة شاب مجهول الهوية، عثر عليها، مساء أمس الأحد، في جنبات النهر ما استنفر السلطات الأمنية في مكان الحادث.
وحسب مصادر محلية، فإن مواطنين عثروا، في جنبات نهر أم الربيع، على جثة شاب في العشرينات من عمره، بعدما لقي مصرعه في ظروف غامضة.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدينة عملت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى المحلي في الجديدة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، والوصول إلى هوية الهالك.
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