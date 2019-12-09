السجن 8 سنوات لأردني خطط لهجوم ضد السفارة الإسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، حكما بالسجن 8 سنوات بحق أردني بزعم أنه خطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في عمان وموظفيها عام 2018.

وحكمت المحكمة على المدان خالد أبوريا (33 عاما) بالسجن 8 سنوات بعد إدانته بتهمة "التهديد بالقيام بأعمال إرهابية".

ووفقا للائحة الاتهام "إثر الأحداث الدائرة في غزة ونقل السفارة الأميركية إلى القدس وخلال شهر حزيران/يونيو 2018، تولدت لدى المتهم فكرة القيام بعملية عسكرية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان".

ووفقا للائحة الاتهام، أعد المدان "خطة لتنفيذ العملية باستخدام سلاح ناري (...) لإطلاق عيارات نارية ضد السفارة والعاملين فيها لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين".

وبحسب اللائحة قام المدان باستفتاء شيوخ حول جواز تنفيذه الاعتداء، وألقي القبض عليه في تموز/يوليو 2018.

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يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وفي أيار/مايو 2018 افتتحت واشنطن سفارتها لدى إسرائيل في القدس المحتلة رسميا في خطوة أثارت جدلا عالميا.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة حكما بالسجن 3 سنوات بحق أردني آخر يدعى منير إبراهيم (27 عاما) بعد إدانته بتهمة "التهديد باستخدام العنف".

وبحسب لائحة الاتهام قرر المدان تنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود إسرائيليين وعاين منطقة المغطس قرب البحر الميت "كونها قريبة من الجانب الإسرائيلي من أجل التسلل من خلاها".

وفي آب/أغسطس 2018 غادر المدان منزله في عمان متوجها إلى منطقة البحر الميت وحاول التسلل من خلال الأسلاك الشائكة الفاصلة بين الحدود الأردنية وإسرائيل، فتم القبض عليه، بحسب ما ورد في لائحة الاتهام.