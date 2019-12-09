ناصر يقدم تقريرا لعباس بخصوص ردود الفصائل حول الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدم رئيس لجنة الانتخابات المركزية، الدكتور حنا ناصر، اليوم الإثنين، تقريرا إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يتضمن مجمل ردود الفصائل بخصوص الانتخابات العامة.

وأشار ناصر في التقرير إلى موافقة الفصائل على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق الأسس التي وضعها عباس في رسالته الموجهة للجنة الانتخابات بتاريخ 4 تشرين ثاني الماضي.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات جاهزية اللجنة الفنية للعملية الانتخابية. وقد أرسلت اللجنة نسخة من هذا التقرير إلى جميع الفصائل التي سلمت ردودها إلى عباس حول الانتخابات العامة.

وبذلك تكون اللجنة قد أنهت إيجابيا كافة المشاورات الداخلية المتعلقة بالانتخابات العامة مع الفصائل، حيث أن إجراء الانتخابات يقرره عباس بمرسوم يحدد موعدها حسب القانون.