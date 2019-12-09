إصابة 3 طلاب إثر رش غاز في مدرسة برهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 طلاب في مدرسة النور الثانوية بمدينة رهط في النقب، جنوبي البلاد، إثر قيام طالب برش الغاز المسيل للدموع داخل غرفة صفية، قبل ظهر اليوم الإثنين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، جرى نقل طالبتين وطالب إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وصرح رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة النور الثانوية برهط، الشيخ حسين أبو هاني، أن المدرسة شهدت حادثة خطيرة، اليوم، إذ جرى استخدام الغاز المسيل للدموع داخل حرم المدرسة ما تسبب بإصابة 3 طلاب نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

Advertisements

وأكد أنه نجري مشاورات من أجل إعلان الإضراب المفتوح بدءا من يوم غد الثلاثاء ولغاية إشعار آخر.

وطالبت اللجنة، البلدية ووزارة التربية والتعليم، بتوفير الأمن والأمان لطلاب المدرسة.