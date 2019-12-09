الأمم المتحدة: قيمة الرشاوى تصل إلى تريليون دولار سنويًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، تقريرا رصدت فيه حجم الفساد العالمي، على مدار سنوي، لتجد أن قيمة الرشاوى حول العالم تبلغ نحو تريليون دولار سنويًا.

وأوضحت الأمم المتحدة، في تقريرها الصادر بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن قيمة المبالغ المسروقة من خلال الفساد تزيد عن 2.5 تريليون دولار سنويًا "وهذا مبلغ يساوي 5 في المئة من الناتج المحلي العالمي".

وفي البلدان النامية، حسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.

وقالت منظمة الشفافية الدولية والتي يرمز لها بـ"تي أي"، في بيان لها مطلع العام الحالي بالتزامن مع إصدار تقرير "مؤشر مدركات الفساد 2018"، إن تقرير هذا العام يكشف عن الفشل المتواصل لأغلبية الدول في الحد من الفساد بشكل فعال، والذي يساهم في مفاقمة أزمة الديمقراطية في العالم.

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وتعتبر الأمم المتحدة الفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات، وتؤكد على أنه "لا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصن من هذه الظاهرة".

وفي سياق متصل، أحرزت 20 دولة فقط، تقدمًا، منذ عام 2012، في درجاتها بمؤشر تمييز الفساد، من بينها إستونيا وكوت ديفوار، بينما سجلت 16 دولة تراجعًا ملحوظًا، من بينها أستراليا وتشيلي ومالطا.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واختارت يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، يومًا دوليًا لمكافحة الفساد.