إصابة خطيرة لشاب بحادث عمل في الشاغور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، يبلغ من العمر 21 عاما، من قرية دير الأسد بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في مدينة كرميئيل بمنطقة الشاغور، اليوم الإثنين.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب تعرض للإصابة خلال عمله في ملحمة، في الوقت الذي لم تتضح فيه الأسباب بعد.

ووصل المصاب إلى عيادة محلية، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له وهو يعاني من نزيف في جسده نتيجة الإصابة.

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وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل، وفقا للمقتضى.