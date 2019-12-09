شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يرصد أهم الخروقات والهزائم التي لحقت بالمليشيات الحوثية خلال الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019

دأبت مليشيات الحوثي على مواصلة سلسلة خروقاتها المتواصلة على مدى عام كامل منذ توقيع اتفاقية ستوكهولم برعاية الامم المتحدة حتى أصبحت خروقاتها العنوان البارز في هذه الاتفاقية.



كما حاولت جماعة الحوثي لمرات عدة اختراق التحصينات العسكرية لمواقع القوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة ، إلا أن صلابة مقاتلي القوات المشتركة حالت دون ذلك، ومنيت المليشيات بفشل ذريع جعلها تجر اذيال الهزيمة في كل مرة.

في التقرير التالي نستعرض أهم الخروقات والهزائم التي لحقت بالمليشيات الحوثية خلال الاسبوع الماضي.

” تحشيد وتصعيد خروقاتها العسكرية ”

حشدت المليشيات الحوثية المزيد من المقاتلين والآليات العسكرية التي استقدمتها إلى مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

وصدت فرق الاستطلاع في ألوية القوات المشتركة تحركات لمجاميع مسلحة دفعت بها مليشيات الحوثي نحو مواقعها شرق الدريهمي لتعزيز قواتها.

وتضمنت التعزيزات أطقم وآليات عسكرية تحمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة مختلفة...

وفي نفس اليوم صعدت المليشيات من وتيرة خروقاتها العسكرية باستهداف عدة مناطق شرق الدريهمي بالاسحلة المتوسطة والرشاشة ليكون تمردها الواضح هو العنوان الابرز على مخرجات اتفاقية ستوكهولم المبرمة نهاية العام الماضي.

وواصلت المليشيات خروقاتها بأوقات متفرقة من هذا الاسبوع بقصف قرى و منازل المواطنين جنوب مديرية حيس بالسلاح الثقيل والمتوسطة.

وقال اهالي مدينة حيس ان قصف المليشيات يتعاقب على منازلهم ليلاً نهاراً ، حيث اصبحوا هدفاً دائماً لنيران المليشيات التي لم تتوقف عن ارتكاب جرائمها وخروقاتها للهدنة الأممية...

وفي وقتٍ لاحق طال القصف الحوثي مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وعقب قصفها على مواقع القوات المشتركة قامت المليشيات باستهداف المواقع بسلاح القناصة الذي استمر إلى مايقارب 24 ساعة..

وفي اليوم التالي شنت المليشيات عمليات استهداف مكثف بالأسلحة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 وسلاح معدل البيكا.

وفي التحيتا أطلقت المليشيات قذائف ال “بي إم بي” وعدد من الاسحلة المتوسطة على مواقع القوات المشتركة بمنطقة الفازة الساحلية غرب مديرية التحيتا.

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واستمر التصعيد العسكري الحوثي على مواقع القوات المشتركة في شمال وشرق مدينة التحيتا بالقذائف والاسحلة المختلفة على مدار اسبوع كامل .

هذه التصعيدات العسكرية المتواصلة اتى بعد فشل مليشيات الحوثي الذريع في هجماتها المتلاحقة خلال الأسبوع المنصرم على مواقع القوات المشتركة وتكبدت خلالها خسائر فادحة وسقوط عشرات القتلى والجرحى من صفوف المليشيات..

وما تزال خروقات المليشيات الحوثية للمواثيق والاتفاقات الدولية وهمجيتها في ترويع الاطفال والنساء بالساحل الغربي متواصلة حتى اللحظة .

” تكبد المليشيات لخسائر متلاحقة ”

وفي الثلاثين من نوفمبر تصدت القوات المشتركة لعدة هجمات شنتها المليشيات جنوب مدينة الحديدة ، وتكبدت فيها المليشيات خسائر فادحة بالعتاد والارواح ، حيث لقي العشرات من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم و جرح آخرون.

حيث وصلت جثث ما يقارب أثنى عشر جثة من قتيل المليشيات إلى مستشفيات صنعاء بعد عدة أيام من تصدي القوات المشتركة لهجوم المليشيات.

ومن بين القتلى القيادي في مليشيات الحوثي المدعو أبو نصر اللاحجي مسؤول زراعة الألغام في جبهات الساحل الغربي، عقب إصابته بإنفجار عبوة ناسفة حاول زرعها مع عدد من الألغام.

ووصلت الى مستشفيات الحديدة جثة قتيل وما لايقل عن 13 جريح من مسلحو المليشيات أثر اصابتهم خلال تصدي القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها في مديرية التحيتا.

” خروقات مليشيات تنعكس عليها سلباً ”

لم تعتبر المليشيات الإجرامية من هزائمها المتلاحقة في ظل خروقاتها المتكررة للهدنة الاممية ؛ فقد اقدمت في الرابع من ديسمبر على شن عدة هجمات على مواقع القوات المشتركة في المحورين الشرقي والشمالي لمدينة حيس ولكن يقظة وبسالة مقاتلي القوات المشتركة كانت لهم بالمرصاد وكبدت العدو خسائر فادحة بالعتاد والارواح.

يأتي هذا بالتزامن مع تصدي وحدات عسكرية اخرى تابعة للقوات المشتركة لهجوم آخر شنته المليشيات المارقة على مواقعها في منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا.

ولم تجني مليشيات الحوثي من خروقاتها المتواصلة للهدنة الاممية غير الهزائم والانتكاسات ؛ وسقوط العشرات من عناصرها مابين قتيل وجريح في هجماتها المتكررة . فقد تركت المليشيات الحوثية عشرات الجثث لقتلاها مرمية في ميدان المعركة بعد أن عادت ادراجها تجر اذيال الهزيمة ...

وتحصلت القوات المشتركة على صور لقتلى مليشيات الحوثي الذين هاجموا مواقع القوات المشتركة في حيس والجبلية بعد فرار مشرفي المليشيات تاركين جثث قتلاهم المهاجمين بالقرب من مواقع القوات المشتركة..

استمرار مليشيات الحوثي بخروقاتها الصارخة للهدنة الاممية انعكس عليها سلباً بالخسائر الفادحة والضربات الموجعة التي تلقتها من ابطال ألوية القوات المشتركة دون إحراز اي تقدم يذكر.