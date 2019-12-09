شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطلع على الدراسات النهائية لمشروع تحسين ورصف الشوارع المحاذية لجامع عمر بالمكلا والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم على الدراسات النهائية لمشروع تحسين ورصف الشوارع المحاذية لمسجد جامع عمر بوسط مدينة المكلا.

Advertisements وتعرف محافظ حضرموت من مدير مشروع الاشغال العامة "حضرموت المهرة سقطرى" المهندس عبدالرحيم حورى على مكونات المشروع الذي يمتد على مساحة 8 الآلاف متر مربع من الشوارع الرئيسية والفرعية المحاذية لمسجد جامع عمر. وأوضح المهندس حوري بأن هذا المشروع سيهم في تحسين وتطوير البنية التحتية للسوق الشعبي المحاذي لمسجد جامع عمر التاريخي بوسط مدينة المكلا.

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