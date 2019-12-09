شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. وصول معدات خاصة بمشاريع التحديث لمصفاة عدن والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 وصلت ليل الاحد إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن في مديرية البريقة السفينة Dolphin Star قادمة من الصين على متنها معدات خاصة بالمصفاة.

وبحسب بيان صادر عن المصفاة، حصل (اليمن العربي) على نسخة منه، فقد شملت حمولة السفينة معدات خاصة بمشروع تاهيل وتحديث محطة الكهرباء الخاصة بالمصفاة ومعدات أخرى خاصة بمشاريع التحديث التي تجري بالمصفاة حاليا. كما شملت حمولة السفينة سيارتين إطفاء جديدة وحديثة خاصة باخماد الحرائق النفطية وتستخدم الرغوة ( الفوم ) خلال عملية الاطفاء .. وقامت السفينة بتفريغ ما عليها من معدات استعدادا لنقلها الى مواقع المشاريع الجاري تنفيذها حاليا في المصفاة . Advertisements

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