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شاهد .. وصول معدات خاصة بمشاريع التحديث لمصفاة عدن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 9 ديسمبر 2019

وصلت ليل الاحد إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن في مديرية البريقة السفينة Dolphin Star  قادمة من الصين على متنها معدات خاصة بالمصفاة.

 

وبحسب بيان صادر عن المصفاة، حصل (اليمن العربي) على نسخة منه، فقد شملت حمولة السفينة معدات خاصة بمشروع تاهيل وتحديث محطة الكهرباء الخاصة بالمصفاة ومعدات أخرى خاصة بمشاريع التحديث التي تجري بالمصفاة حاليا.

 

كما شملت حمولة السفينة سيارتين إطفاء جديدة وحديثة  خاصة باخماد الحرائق النفطية وتستخدم الرغوة ( الفوم ) خلال عملية الاطفاء ..

 

وقامت السفينة بتفريغ ما عليها من معدات استعدادا لنقلها الى مواقع المشاريع الجاري تنفيذها حاليا في المصفاة .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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