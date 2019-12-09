شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. تدشين مشروع تعزيز الأمن والحماية على المستوى المحلي والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 دشنت مؤسسة السجين الوطنية بالتعاون مع منظمة تجديد للتنمية و الديمقراطية اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مشروع تعزيز الأمن والحماية على المستوى المحلي في اليمن بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).

Advertisements وبدأ المشروع بعملية المسح والتسجيل الميداني للسجناء والسجينات في سجن المنصورة المركزي، بعدها سيتم إلحاقهم بدورات مهنية وتعليمية كالكهرباء المنزلية وصيانة الأجهزة والكمبيوتر والموبايل وكهرباء السيارات والسباكة والخياطة والكوافير والطبخ في شهر يناير القادم. وخلال التدشين أكد نائب مدير السجن المركزي بالمنصورة، العقيد صالح فضل المقفعي، أهمية هذه الدورات في تأهيل وتنمية قدرات السجناء والسجينات في السجن واكسابهم الحرف والمهن التي ستساهم في توفير مقتضيات ومتطلبات الحياة .. مشيرا إلى أن السجون تعد مصلحة للتأهيل والإصلاح والتغيير للأفضل والبدء بحياة جديدة أفضل من سابقتها.

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