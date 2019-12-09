البحسني يطلع على الأعمال الإنشائية بالمدرسة القتالية وانجازات الشعبة الهندسية

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الإثنين 9 ديسمبر 2019 تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين صباح اليوم الأوضاع بلواء حضرموت وسير الأعمال الإنشائية بمدرسة اللواء الركن علي سعيد عبيد الحيقي للقتال والانحازات التي حققتها الشعبة الهندسية في نزع الألغام.

واطلع محافظ حضرموت خلال جوله التفقدية على جاهزية لواء حضرموت وسير برامج التدريب والتأهيل والتطوير لمنشآت اللواء ومنتسبيه من الجنود وجنود الصف والضباط. كما اطلع المحافظ البحسني كذلك على الأعمال الإنشائية الجارية في مدرسة الفقيد اللواء الركن علي سعيد عبيد الحيقي للقتال، وتجهيز قاعات الدراسة الخاصة بالمدرسة القتالية استعدادا لبدء الدراسة بها. Advertisements واختتم محافظ حضرموت زياراته التفقدية بزيارة الشعبة الهندسية والاطلاع على الانجازات التي حققتها الشعبة في نزع الألغام التي زرعت في الكثير من المواقع بالمحافظة. رافقه في الزيارة رئيس عمليات المنطقة الثانية العميد الركن عمر بادبيس، وأركان حرب لواء حضرموت العميد علي سالم بارأس ورئيس الشعبة الهندسية العميد صالح المحضار ونائب مدير المدرسة القتالية المقدم محمد سعيد العمودي.

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