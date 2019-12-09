بدء أعمال القمة النسوية الثانية في عدن

الإثنين 9 ديسمبر 2019

بدأت اليوم بالعاصمة عدن اعمال القمة النسوية الثانية والتي تنظمها مؤسسة وجود للأمن الإنساني وبالتعاون مع إيبرت فريدريش - مكتب اليمن ، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة .



وفي الإفتتاح، اكد رئيس مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض والممثل المقيم المحلي لمؤسسة إيبرت فريدريش محمود قياح، أن القمة النسوية والتي يشارك فيها العديد من التكتلات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات اليمنية، تهدف إلى تعزيز ودعم الحركة النسوية ودورها في القضايا الأساسية للسلام والأمن .

وأضافا أن الفعالية تهدف إلى توسيع نطاق تأثيرها على مجمل الشؤون الوطنية التي يجب معالجتها في اتفاق السلام والفترة الانتقالية وفق الأولويات المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان للانتقال من صنع القرار الحصري إلى الشراكة ومن عدم المساواة إلى العدالة ومن الصراع إلى العنف إلى السلام المستدام .

ستناقش القمة على مدي يومين عدد من أوراق العمل المتعلقة بالاجندة الوطنية للنساء والأمن والسلام والخطة الوطنية لتطبيق القرار الأممي " 1325" والقرارات المكملة له و المتعلقة بحقوق المرأة ، وكذلك بمسارات مفاوضات السلام الذي تتبناه الأمم المتحدة .