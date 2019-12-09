صحيفة تسلط الضوء على التسامح في الإمارات وتعزيز السلم

الإثنين 9 ديسمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، تحت عنوان "إمارات التسامح وتعزيز السلم" إنه لا شك أن نهج التسامح يلعب دوراً كبيراً في تحقيق السلام بين الأفراد وبين الدول والشعوب، خاصة أن معظم الخلافات والحروب والصراعات التي شهدها العالم على مدى العقود الثلاثة الماضية، لعب "غياب التسامح" دوراً كبيراً في إشعالها، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت الكثير من الصراعات الطائفية والعرقية والحروب ضد الإرهاب والتطرف، التي يلعب فيها غياب التسامح دوراً كبيراً.



مشيرة إلى أنه من هنا كانت مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق عام 2019 عاماً للتسامح، والتي شهدت فعاليات محلية وعالمية متعددة، على رأسها اللقاء التاريخي في فبراير الماضي في أبوظبي بين بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر، ووثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعاها معاً وانطلقت للعالم أجمع.

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ولفتت صحيفة "البيان" إلى أن دولة الإمارات في الشهر الأخير من عام التسامح تستضيف الملتقى السنوي السادس لمنتدى تعزيز السلم الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي تحت عنوان "دور الأديان في تعزيز التسامح - من الإمكان إلى الإلزام" بمشاركة 45 شخصية من صانعي ثقافة التسامح والوئام والسلام حول العالم، وبحضور دولي لافت من ممثلي الأمم المتحدة وصانعي القرار والشخصيات الاعتبارية الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام على المستوى الدولي.

واختتمت بالقول إن منتدى تعزيز السلم ارتأى استكمالاً لجهود دولة الإمارات وتثميناً لقرارها باعتبار عام 2019 عاماً للتسامح أن يجعل ملتقى أبوظبي مناسبة لإطلاق حوار حضاري حول صياغة مفهوم جديد للتسامح أكثر فاعلية وسخاءً، وأن يشكل فضاءً رحباً لتعزيز الأخوة الإنسانية