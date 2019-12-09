عمر النعيمي أمينا عاما للمجلس الوطني الاتحادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قرارا بتعيين الدكتور عمر عبدالرحمن سالم النعيمي، أمينا عاما للمجلس الوطني الاتحادي.

والدكتور النعيمي يمتلك خبرة طويلة في العمل الحكومي والأكاديمي تُوِّجت في عام 2019 بتكريمه بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد في الحكومة الاتحادية.

كما شغل منصب الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وكذلك الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

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وترأس الدكتور النعيمي منذ عام 2014 الأمانة العامة لدول "حوار أبوظبي" الذي يجمع وزراء العمل في 17 دولة خليجية وآسيوية، كما مثل الإمارات في مفاوضات "الاتفاق العالمي حول الهجرة" في الأمم المتحدة 3 سنوات.

وشغل النعيمي كذلك عضوية عدد من مجالس الإدارة منها: مجلس التوازن بين الجنسين، ومجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجلس أمناء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عجمان، كما كان عضوا في هيئة التدريس في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

ويحمل شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال تخصص إدارة التغيير وأنظمة المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أيضا خريج برنامج قيادات حكومة الإمارات.