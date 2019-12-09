غزة: حماس تعتقل صحافياً قبل يومين من زواجه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

اعتقل جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الإثنين، الصحافي أحمد جودة، قبل يومين من حفل زفافه، دون أسباب واضحة لاعتقاله. وقالت مصادر مقربة من عائلة الصحافي جودة، إن جهاز الأمن الداخلي اعتقل أحمد، من منزله في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، واقتاده لأحد مراكز التحقيق. وأضافت المصادر، أن جودة، الذي يعمل مديراً لتحرير موقع "الجديد الفلسطيني" الإخباري، كان يستعد لمراسم لزواجه يوم الخميس المقبل. وكان الصحافي جودة، قد وجه دعوة عبر صفحته على فيس بوك، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، لحضور حفل زفافه، ولاقت هذه الدعوة تفاعلاً كبيراً من صحافيين ونشطاء في الضفة الغربية، وقطاع غزة. وأسس الصحافي جودة، قبل أشهر قليلة، ما يعرف باسم "جيش الهبد الإلكتروني" الذي ضم آلاف النشطاء الفلسطينيين لشن حملات تعليق مكثفة على حسابات أجنبية لدحض الرواية الإسرائيلية عن القضية الفلسطينية. وسبق لأجهزة حماس، اعتقال الصحافي جودة، أثناء الحراك الشعبي بقطاع غزة في مارس (آذار) الماضي، تحت شعار "بدنا نعيش"، لرفض الضرائب التي تفرضها حماس على الفلسطينيين في غزة، قبل أن تفرج عنه بعد تدخل فصائل فلسطينية.

