الصين تأمل التوصل لاتفاق تجارة مع أمريكا في أقرب وقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

قالت الصين اليوم الإثنين، إنها تأمل التوصل إلى اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن وسط محادثات مكثفة، قبل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين، كما هو مقرر في منتصف الشهر الجاري. وقال مساعد وزير التجارة الصيني رن هونغ بين للصحافيين، إن "بكين تأمل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، في أسرع وقت." وأضاف "بالنسبة لمحادثات التجارة الصينية الأمريكية والمفاوضات، نأمل أن يدفع الطرفان على أساس من المساواة والاحترام المتبادل، المفاوضات قدماً، مع الوضع في الاعتبار المصالح الأساسية لكل منهما للتوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف في أسرع وقت ممكن". وتتفاوض الصين والولايات المتحدة على ما يطلق عليه "المرحلة واحد" من اتفاق لنزع فتيل الخلاف التجاري بينهما، لكن لم يتضح إذا كان مثل هذا الاتفاق سَيُبرم في المدى القصير. وتطالب الصين بإلغاء الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على سلع بـ 375 مليار دولار تستوردها من الصين، فضلاً عن الرسوم المقرر فرضها في 15 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، على بقية صادراتها إلى الولايات المتحدة والبالغة 156 مليار دولار. وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالتعهد بحد أدنى من المشتريات من المنتجات الزراعية الأمريكية، وتنازلات أخرى خاصة بحقوق الملكية الفكرية، وفتح أسواق الخدمات المالية في الصين.

