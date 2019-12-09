شويغو: سنزيد عدد السفن المزودة بصواريخ "تسيركون" و"كاليبر" في الأسطول الروسي

لفت وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ إلى أن "​الأسطول الروسي​ سيحصل على المزيد من ​السفن​ المزودة ب​صواريخ​ "تسيركون" فرط الصوتية"، مؤكداً "ضرورة زيادة عدد السفن بعيدة المدى، بما في ذلك المزودة بصواريخ "كاليبر" وصواريخ "تسيركون".

وأشار إلى أنه "يجب كذلك توسيع تشكيلة الطائرات بدون طيار والأسلحة التي تعمل على أسس ومبادئ فيزيائية جديدة"، لافتاً إلى أنه "يتم تعزيز المكون الجوي للثالوث النووي الروسي، من خلال تحديث أسطول القاذفات الاستراتيجية".

وأضاف "شركة "توبوليف" للصناعات الجوية، نفذت في هذا العام، عمليات تحديث كبيرة للقاذفات من طراز "تو-95 م س"، شمل الأجهزة الإلكترونية ومعدات الملاحة الجوية".