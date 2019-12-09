اتهم النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، وسائل اعلام اميركية وسعودية بـ"محاولة اشعال حرب اهلية في البلاد وتسقيط جميع المشاريع السياسية في البلاد لاثارة الفوضى"، مشيراً إلى أن "وسائل الاعلام الاميركية الأميركية والسعودية متربصة بجميع المبادرات السياسية في البلاد لاسقاطها".
ولفت إلى أن "تلك القنوات تضخم من اعداد الشهداء والجرحى وتهول من استخدام العنف ضدهم من اجل تأجيج الشارع بين المتظاهرين والقوات الامنية واحداث حرب اهلية"، موضحاً أن "الاستهداف الاعلامي متناغم مع دعم أميركا وإسرائيل لعملاء الجوكر والاطراف السياسية في العراق لاثارة الفتنى وتعزيز نفوذهما في العراق بعد تدمير العملية السياسية الحالية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عراقي: جهات اميركية سعودية تؤجج الاوضاع وتحاول اشعال حرب اهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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