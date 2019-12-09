مسؤول عراقي: جهات اميركية سعودية تؤجج الاوضاع وتحاول اشعال حرب اهلية

اتهم النائب عن تحالف ​الفتح​ محمد البلداوي، وسائل اعلام اميركية وسعودية بـ"محاولة اشعال حرب اهلية في البلاد وتسقيط جميع المشاريع السياسية في البلاد لاثارة الفوضى"، مشيراً إلى أن "​وسائل الاعلام​ الاميركية الأميركية و​السعودية​ متربصة بجميع المبادرات السياسية في البلاد لاسقاطها".

ولفت إلى أن "تلك القنوات تضخم من اعداد الشهداء والجرحى وتهول من استخدام ​العنف​ ضدهم من اجل تأجيج الشارع بين ​المتظاهرين​ و​القوات​ الامنية واحداث حرب اهلية"، موضحاً أن "الاستهداف الاعلامي متناغم مع دعم ​أميركا​ و​إسرائيل​ لعملاء الجوكر والاطراف السياسية في ​العراق​ لاثارة الفتنى وتعزيز نفوذهما في العراق بعد تدمير العملية السياسية الحالية".