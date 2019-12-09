وصل وزير ​الدولة​ القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي إلى ​السعودية​ لحضور الاجتماع التحضيري للقمة السنوية ل​مجلس التعاون الخليجي​. وأفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بان "الوزير سلطان بن سعد المريخي قد مثل قطر في قمة العام الماضي لكن لا يزال من المحتمل أن يحضر ​أمير قطر​ قمة هذا العام يوم الثلاثاء بعد إجراء مناقشات بين ​الدوحة​ و​الرياض​ على مستوى رفيع لإنهاء مقاطعة قطر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية للسعودية لحضور قمة لمجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.