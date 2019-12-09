حكومة إيران: تصريحات الإدارة الأميركية بشأن الأحداث الأخيرة ببلدنا جريمة دولية

ركّز المتحدث الرسمي باسم الحكومة ال​إيران​ية ​علي ربيعي​، على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ بذلت ما بوسعها خلال الأربعين عامًا الماضي للقضاء على ​الثورة الإسلامية​، وأخيرًا ما قامت به خلال الأحداث الأخيرة الّتي جرت في بعض المدن الإيرانيّة، وأعلنتها الإدارة الأميركيّة بكلّ صراحة إنّهم قاموا بعمل ما بحيث حدث ما حدث في إيران"، مؤكّدًا أنّ "كلامهم هذا يُعتبر جريمة دوليّة".

وشدّد في مؤتمر صحافي، على أنّ "المزاعم الأميركية حول عدد القتلى في الأحداث الأخيرة، غير واقعيّة". وفي ما يتعلّق بتبادل المعتقل الأميركي في إيران مع الأستاذ الجامعي الإيراني الّذي اعتقلَته السطات الأميركيّة لأكثر من عام، أوضح أنّ "مُقترح التبادل تمّ تقديمه من جانب إيران منذ سنة وخلال انعقاد اجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، ولكن أميركا رفضت المقترح الإيراني، إلّا أنّ إيران ومن منطلق الرأفة الإسلاميّة استجابت لطلب أميركي بالتبادل تمّ تقديمة قبل ثلاثة أشهر لتبادل العالِم الإيراني مع الأميركي في إيران".