أكد رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله ابراهيم رئيسي "ضرورة إدانة أميركا من قبل الحكومات والمؤسسات ذات الصلة بحقوق الانسان بسبب جريمة اختطاف العالم الايراني مسعود سليماني"، واصفاً اعتقال العالم الايراني مسعود سليماني في السجون الاميركية بـ"مثابة اختطاف"، مشيداً بـ"التعاون بين الحكومة والخارجية والسلطة القضائية في الافراج عنه".
وفي سياق آخر نوه الى "ضرورة التعامل مع الانتهاكات في الانتخابات خلال الوقت والاسلوب المناسبين، ومن غير المجدي البت في الانتهاكات بعد الانتخابات"، مؤكدا "ضرورة التصدي لأي انتهاك في ذات الوقت وتم التخطيط لمعالجة هذه المشاكل في لجنة الحد من الجرائم والانتهاكات الانتخابية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: لضرورة التصدي لأي انتهاك في الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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