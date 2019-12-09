ظريف وجاويش أوغلو بحثا في إسطنبول بالعلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية

التقى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، على هامش مؤتمر "قلب آسيا" في إسطنبول، نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وبحث معه بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين في جميع المجالات.
وبحث الجانبان بالقضايا الإقليميّة والدوليّة، ومنها أحدث المجريات في ما يتعلّق بسوريا والظروف الّتي يمر بها العراق وأفغانستان.
وسيشارك ظريف في المؤتمر الثامن لوزراء خارجية إسطنبول- قلب أسيا، الّذي یحمل عنوان "السلام والتعاون والرخاء". وستتمحور المباحثات حول السلام والمساهمة والتعاون الإقليمي لمستقبل أفغانستان.
وكان قد عُقد أوّل مؤتمر قلب أسيا في عام 2011 في إسطنبول، بمشاركة وزراء خارجية 14 بلدًا.
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