خارجية روسيا: مستعدون لتقديم ضمانات بعدم التدخل بشؤون واشنطن ولكنها ترفض التعهد بالمثل

كشفت ​وزارة الخارجية الروسية​، أن "​موسكو​ أرسلت مذكرة للولايات المتحدة تعرب فيها عن استعدادها لتقديم ضمانات ل​أميركا​ بعدم التدخل في شؤونها، ولكن ​واشنطن​ رفضت التعهد بالمثل"، مشيرةً إلى أنه "من أجل التغلب على انعدام الثقة المتبادل، طرحنا مرارا مسألة تبادل الرسائل مع ​الولايات المتحدة​ مع تضمينها التزامات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، وفق نموذج تبادل الملاحظات الشخصية بين ​فرانكلين روزفلت​ ومكسيم ليتفينوف أثناء استعادة العلاقات الدبلوماسية في عام 1933، والتي أصرت عليها آنذاك ​السلطات الأميركية​".

ولفتت إلى "إننا مستعدون لتقديم ضمانات مرة أخرى لواشنطن، حتى أننا في 7 حزيران 2018 قدمنا ​​مسودة رسالة كهذه إلى وزارة الخارجية الأمريكية. لكن واشنطن رفضت تقديم وعود أو تعهدات مماثلة، مدعية أن قانون ​هلسنكي​ لعام 1975 يسمح لها بتعزيز الديمقراطية في ​روسيا​".