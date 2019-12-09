خارجية روسيا: مستعدون لتقديم ضمانات بعدم التدخل بشؤون واشنطن ولكنها ترفض التعهد بالمثل

كشفت وزارة الخارجية الروسية، أن "موسكو أرسلت مذكرة للولايات المتحدة تعرب فيها عن استعدادها لتقديم ضمانات لأميركا بعدم التدخل في شؤونها، ولكن واشنطن رفضت التعهد بالمثل"، مشيرةً إلى أنه "من أجل التغلب على انعدام الثقة المتبادل، طرحنا مرارا مسألة تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مع تضمينها التزامات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، وفق نموذج تبادل الملاحظات الشخصية بين فرانكلين روزفلت ومكسيم ليتفينوف أثناء استعادة العلاقات الدبلوماسية في عام 1933، والتي أصرت عليها آنذاك السلطات الأميركية".
ولفتت إلى "إننا مستعدون لتقديم ضمانات مرة أخرى لواشنطن، حتى أننا في 7 حزيران 2018 قدمنا مسودة رسالة كهذه إلى وزارة الخارجية الأمريكية. لكن واشنطن رفضت تقديم وعود أو تعهدات مماثلة، مدعية أن قانون هلسنكي لعام 1975 يسمح لها بتعزيز الديمقراطية في روسيا".
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