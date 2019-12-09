سامي الجميل التقى زاسبكين: لرئيس حكومة مستقل وحكومة اختصاصيي

التقى رئيس حزب ​الكتائب​ اللبنانية النائب ​سامي الجميل​ في بيت الكتائب المركزي في ​الصيفي​، ​السفير الروسي​ ​الكسندر زاسبكين​، وجرى بحث في التطورات الراهنة والوضع الحكومي. وفي خلال اللقاء، شدد الجميل على "ضرورة تكليف رئيس ​حكومة​ مستقل حيادي من خارج الطبقة السياسية يكون قادرا على إدارة المرحلة الصعبة ويشكل حكومة من الاختصاصيين المستقلين الكفوئين تقوم بالإعداد ل​انتخابات​ نيابية مبكرة في اقرب وقت"، لافتا الى ان "الكتائب تقدمت باقتراح قانون يقضي بتقصير ولاية ​مجلس النواب​ الحالي ويسمح بقيام انتخابات في ايار 2020".

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