الجميل: نطلب من رئاسة الجمهورية أن تحدد للشعب هوية الكتل التي طلبت تأجيل الاستشارات

شدّد رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على خبر تأجيل الدعوة إلى ​الاستشارات النيابية​ الملزمة إلى يوم الإثنين المقبل، على أنّ "بناءً على ضرورة احترام مبدأي العلنيّة والشفافيّة، نَطلب من المديرية العامة ل​رئاسة الجمهورية​ أن تحدّد للشعب اللبناني هويّة ​الكتل النيابية​ الّتي طلبت وفقًا لبيان الرئاسة، تأجيل الاستشارات الملزمة".

وكانت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية قد أعلنت يوم أمس أنّ "في ضوء التطورات المستجدّة في الشأن الحكومي، وبناءً على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية وإفساحًا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرّر رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة الّتي كانت مقرّرة غدًا، إلى يوم الإثنين 16 كانون الأول".