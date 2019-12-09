مجهولون أقفلوا أبواب ثانوية بيت شباب بالألتيكو ما عطل الدراسة فيها

اقدم مجهولون على إقفال أبواب ثانوية ​بيت شباب​ الرسمية بمادة الـ "ألتيكو" ، وحضرت الى المكان الادلة الجنائية وعملت على رفع البصمات وباشرت التحقيقات. وقد توقفت الدراسة اليوم في الثانوية.

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